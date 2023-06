Il Milan e la Roma hanno messo gli occhi su Adama Traoré, esterno spagnolo del Wolverhampton ed ex Barcellona. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con Jorge Mendes per Adama Traoré. L’esterno spagnolo è in scadenza il 30 giugno e potrebbe arrivare a parametro zero.

Per il giocatore c’è già l’ok di Stefano Pioli, che lo considera una buona alternativa per le fasce. Su Traoré c’è anche la Roma, ma il club rossonero è al momento avanti e potrebbe chiudere già trattativa.

