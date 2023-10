Stefano Pioli prepara la sfida del Milan alla Juve e per la porta ha fuori sia Maignan che Sportiello: possibile sorpresa tra i pali?

Domenica sera il Milan affronterà la Juve in campionato e i rossoneri hanno un problema in Porta, con Pioli che dovrà fare i conti con la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello. Per sostituirli l’indiziato principale è Mirante ma occhio alla possibile decisione che spiazzerebbe i più. A rivelarla è Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Nonostante infatti Mirante sarà al 90% titolare, esiste una piccola chance per Lapo Nava, portiere classe 2004 della primavera.

«Giocherà Mirante al 90% ma lasciamo una piccola chance, un 10%, per Lapo Nava. Lanciarlo in un Milan Juve sarebbe un grande azzardo ma si parla un gran bene di lui, vedremo la scelta di Pioli».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG