Il Milan ospita la Cremonese nella 33esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole tornare subito alla vittoria in campionato dopo il pareggio contro la Roma. Avversaria dei rossoneri la Cremonese a San Siro.

Milan Cremonese 1-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio di Milan Cremonese

2′ I rossoneri partono forte con un’azione personale di Brahim Diaz, ma da solo non riesce a sfondare nella difesa avversaria

4′ Si intravede anche Origi, che prova il tiro da fuori area: troppo debole per impensierire Carnesecchi

8′ De Ketelaere diventa protagonista, rimediando un’ottima rimessa laterale dopo aver perso un pallone in zona d’attacco

10′ Ci prova Maignan con un lancio lungo diretto in zona Origi, ma troppo lungo per l’attaccante belga e la palla finisce tra le mani di Carnesecchi

11′ GOL DEL MILAN: lancio lungo perfetto di Maignan che pesca Kalulu, che con il controllo salta il difensore e davanti al portiere non sbaglia

12′ GOL ANNULLATO: il Var annulla la rete del vantaggio rossonero per la posizione di fuorigioco di Saelamaekers

16′ Il Milan riparte dopo il gol annullato e prosegue l’azione di pressing nell’area avversaria, con De Ketelaere e Brahim Diaz protagonisti

17′ Origi si rende protagonista con un tiro in area di rigore, ma Carnesecchi interviene con i giusti tempi sul pallone e manda in angolo

19′ Si affaccia la Cremonese nell’area di rigore rossonera, ma gli attaccanti di Ballardini non si intendono nei suoi pressi

20′ Occasione enorme per De Ketelaere: il belga approfitta di un errore degli avversari, ma a tu per tu con Carnesecchi si fa incantare

22′ Origi in versione Leao, ripartendo a tutta gamba sulla fascia, ma Chiriches è bravo a impedirgli di trovare il cross per i compagni

25′ Confusione in area di rigore della Cremonese dopo qualche rimpallo, ma il Milan riparte sempre impostando con i due difensori

28′ Brahim Diaz prova a far ripartire i rossoneri, con un’azione che giunge alla fine sui piedi di Saelemaekers, ma il muro Cremonese regge

30′ Lancio lungo di Thiaw perfetto per Saelemaekers ancora, ma il belga sbaglia la misura del cross

33′ Calcio di punizione per la Cremonese

34′ Calcio di punizione per il Milan, ma non sfruttato

37′ Saelemaekers fa e disfa: perde palla, la recupera e si riporta in area per calciare. È angolo per i rossoneri

38′ Da calcio d’angolo ci prova De Ketelaere, ma la palla non scende e non impensierisce Carnesecchi

40′ Calabria chiede il rigore per un contatto in area di rigore della Salernitana, ma Pairetto lascia giocare

43′ Occasione con Origi. Ancora Saelemaekers che crossa in area di rigore, Origi salta più in alto di tutti e la prende di testa, ma non riesce a schiacciare

45′ Un minuto di recupero concesso

45’+1′ Finisce il primo tempo di Milan Cremonese

SECONDO TEMPO

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio in casa rossonera: dentro Krunic al posto di Bennacer

47′ Chiusura perfetta di Thiaw nella ripartenza che stava per lanciare in profondità Felix

49′ Riparte forte come nel primo tempo il Milan, sempre nella parte di campo degli avversari

51′ Ancora Saelemaekers che si accende con un tiro da fuori area, ma la palla viaggia alta sopra la porta di Carnesecchi

55′: doppio cambio per Ballardini: entrano Okerere e Valeri, escono Benassi e Buonaiuto

58′ Calabria gestisce un ottimo controllo di palla di Valeri in ripartenza e i rossoneri riprendono ancora il possesso del pallone

60′ Occasione divorata da Brahim Diaz: in ripartenza i rossoneri sono perfetti fino alla testa del giocatore spagnolo, ma sbaglia a porta vuota

61′ Stessa identica occasione per Valeri: anche il giocatore della Salernitana si divora la rete del vantaggio

62′ Doppio cambio per il Milan: out i belgi Origi e De Ketelaere, dentro Leao e Giroud

63′ Altra occasione Milan: Leao entra e accelera, trova Brahim Diaz da solo che viene murato al momento della conclusione

66′ Fischiato fallo in attacco per Giroud, che perde palla grazie ad un’ottima chiusura di Chiriches

69′ Carnesecchi respinge un bel pallone messo in area da calcio d’angolo, i rossoneri ripartono

71′ Sbaglia Leao il cross per Giroud, dopo un’altra palla persa dalla formazione di Ballardini in uscita dall’area di rigore

72′ Doppio cambio per la Cremonese: dentro Ghiglione e Afena-Gyan, escono Chirisches e Ferrari

75′ Risponde Pioli con un doppio cambio: dentro Messias e Tonali, escono Saelemaekers e Vranckx

77′ GOL CREMONESE: segna Okereke, che con caparbietà sfugge alla marcatura dei due difensori centrali e non trema di fronte a Maignan

80′ Il Milan prova a recuperare lo svantaggio con una doppia occasione, prima con Thiaw di testa poi con Leao

83′ Cambio per la Cremonese: esce Galdames, entra Castagnetti

86′ Tentativo di Krunic dal limite dell’area di rigore, ma non inquadra la porta

90′ Cinque minuti di recupero

91′ Messias tenta l’incursione, Vasquez lo ferma con un fallo: è calcio di punizione dal limite dell’area di rigore

92′ GOL DEL MILAN – Su calcio di punizione, Krunic mette il piede per non far intervenire il portiere e sigla il gol del pari

95′ ESPULSO PICHEL – Condotta violenta per un contatto tra lui e Tonali, Pairetto ha deciso dopo essere stato richiamato al Var

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Cremonese 1-1: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer (46′ Krunic), Vranckx (75′ Tonali); Saelemaekers (75′ Messias), De Ketelaere (62′ Leao), Diaz; Origi (62′ Giroud). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias, Rebić. All. Pioli

CREMONESE (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches (72′ Ghiglione), Lochosvili, Vasquez; Benassi (55′ Valeri), Meité, Pickel; Galdames (83′ Castagnetti), Buonaiuto (55′ Okereke); Felix (72′ Ferrari). A disp.: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Valeri; Acella, Castagnetti; Ciofani, Dessers, Okereke. All Ballardini

RETI: 77′ Okereke (C); 92′ Krunic (M)

AMMONITI: 91′ Vasquez (C)

ARBITRO: Pairetto

