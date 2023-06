Si è chiusa oggi la 9º edizione della Milan Cup ecco tutti i dettagli al termine del torneo e le premiazioni

Si è chiusa oggi la 9º edizione della Milan Cup by Banco BPM, manifestazione che ha riunito presso lo stadio Calbi di Cattolica 48 tra le Scuole Calcio e i Centri Tecnici rossoneri, dando vita a ben 196 incontri tra circa 700 bambini.

Al termine del torneo, questo pomeriggio si sono tenute le premiazioni delle formazioni che sono salite sul podio nelle rispettive categorie. Alla cerimonia, presentata dall’attore e speaker rossonero Gegio, hanno preso parte Nicola Antonio Romeo, Assessore Servizi Sociali e Politiche per famiglie e integrazione del Comune di Cattolica, e Paolo Pollice, Responsabile Centro Imprese Marche di Banco BPM.

Queste le squadre premiate:

Primi Calci (2014 e 2015):

Cimiano Canegrate Lombardia Uno

Pulcini (2013):

Cimiano Club Milano Fara Olivana con Sola

Pulcini (2012):

Folgore Pavia Parco Città Union Novara

Oltre ai premi di squadra, sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti individuali:

miglior marcatore per ogni categoria

miglior portiere per ogni categoria

il gol più bello della manifestazione, intitolato alla memoria di Patrizio Billio, tecnico della Scuola Calcio rossonera in Kuwait venuto a mancare prematuramente

premio FairPlay della manifestazione, assegnato da Fondazione Milan

È stata una festa di sport e condivisione, a cui hanno preso parte anche 100 allenatori e le famiglie dei bambini partecipanti. Un evento che per la prima volta si è fatto internazionale, grazie alla partecipazione di una formazione rumena e una svizzera, e che testimonia la grande attenzione del Club alla condivisione di valori positivi per la crescita a 360º dei giovani rossoneri.

Antonio Corbellini, Responsabile Academy e Area Formazione di AC Milan, ha dichiarato: “Come Club siamo sempre attenti alla cura dei rapporti con tutte le nostre affiliate, come anche alla formazione sia sportiva che umana dei ragazzi. La Milan Cup è per noi una grande occasione per incontrare le Scuole Calcio e i Centri Tecnici rossoneri e siamo felicissimi di aver avuto finalmente l’opportunità di riabbracciarli a quattro anni dall’ultima volta. Il Milan è una grande famiglia ed è per noi fondamentale condividere con loro i principi e i valori che da sempre ci contraddistinguono”.

Ma non finisce qui. Per continuare a sostenere la comunità romagnola, colpita dalla recente alluvione, a settembre Fondazione Milan dedicherà infatti a 160 bambini e bambine del territorio – con la collaborazione delle istituzioni locali – uno Special Camp, esperienza sportiva di divertimento e formazione, presso lo stadio Morgagni di Forlì.

