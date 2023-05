La decisione definitiva del Milan sul possibile rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe deciso in maniere quasi definitiva di non rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno.

Una piccola chance potrebbe riaprirsi se Ibra accettasse un annuale a cifre inferiori alle attuali (1.5 milioni), ma l’ipotesi appare davvero remota. Lo svedese potrebbe comunque rimanere in Serie A al Monza.

