Il Fatih Karagumruk ha comunicato ufficialmente la decisione di esonerare Andrea Pirlo alla guida del club

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Fatih Karagumruk sul proprio sito per l’esonero di Andrea Pirlo.

IL COMUNICATO – Avevamo già deciso di non continuare con mister Pirlo nella prossima stagione e gli abbiamo concesso il permesso di lasciare subito il club per permettere di programmare il futuro. Siamo felici del tempo trascorso insieme, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per il futuro.

