Le parole di David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, sul possibile ritorno di Alessandro Del Piero in bianconero

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato a Tuttosport. Il francese si è espresso sul possibile ritorno di Alex Del Piero con un ruolo dirigenziale in bianconero. Le voci sono infatti sempre più insistenti per il nuovo ciclo.

LE PAROLE – «Alex è l’immagine della Juve. Penso che potrà diventare un giorno dirigente, penso che possa essere molto utile soprattutto in questo momento».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG