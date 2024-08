Antonio Di Gennaro ha consigliato al Milan di puntare su Federico Chiesa, considerando lo juventino ideale nello scacchiere tattico di Fonseca.

Negli ultimi giorni, il panorama del calciomercato italiano è stato scosso da voci che collocano Federico Chiesa nella sfera di interesse del Milan. La notizia, inizialmente diffusa da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha trovato eco nelle discussioni di ‘Sport Mediaset’, delineando una trattativa che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla carriera dell’esterno d’attacco attualmente in forza alla Juventus. Questo interesse è stato svelato attraverso le mosse del suo agente, che ha preso l’iniziativa di proporre il suo assistito al club rossonero. Come facilmente prevedibile, la notizia ha generato discussione e dibattito. Antonio Di Gennaro, sulle frequenze di ‘TMW Radio’, nel corso dell’ appuntamento con la trasmissione ‘Calciomercato e Ritiri’, ha espresso la propria considerazione in merito.

Chiesa: ideale per il Milan

“E’ un 97, viene da un infortunio da cui non ha recuperato pienamente, come visto anche all’Europeo. Deve ritrovare lo smalto, rimarrebbe in un ambiente dove non è gradito. O rinnova ora o va a fine contratto e rischia di stare un anno fermo. Non può stare fermo un Nazionale come lui, deve ritrovare continuità e capacità di incidere. C’era la Roma, per come De Rossi vuole far giocare la squadra poteva essere interessante. Anche il Milan poteva essere ottimo. All’estero poi non ne parliamo, la Premier sarebbe adatta per lui. E lì il discorso economico sarebbe anche più agevole”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

L’idea del Milan su Chiesa

Il nodo centrale della questione Chiesa sembra essere l’aspetto economico. Attualmente, il giocatore percepisce un salario annuo di cinque milioni di euro, più eventuali bonus, ma le sue richieste per un futuro contratto si aggirano attorno ai sei milioni di euro. Questa somma, nonostante sia considerata all’altezza delle sue capacità, rappresenta un ostacolo per molte squadre, in particolare in un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è diventata di cruciale importanza.

