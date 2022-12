Il Milan punta il centrocampista del Bologna che può arrivare a cifre contenute se non rinnoverà il contratto.

Possibile occasione di mercato per il Milan, tra le rotazioni a centrocampo può trovare un ruolo l’eventuale acquisto di Dominguez. L’argentino centrocampista del Bologna si trova in scadenza di contratto è può essere una carta molto allettante per la società rossonera. Infatti il centrocampista nel giro della nazionale argentina, può fare sia il regista che il recupera palloni ed è perfetto per un centrocampo a due.

I costi sarebbero su una decina di milioni scarsi, con la possibilità di prenderlo a zero a giugno. Ma nel caso sia a gennaio c’è la possibilità di inserire il prestito di Adli o di qualche giovane della primavera. Ovviamente l’eventuale accordo con il calciatore non sarebbe complicato visto che le cifre non sono alte in questo caso.

