Il mercato della Juventus procede nonostante il caos societario, si andrà di autofinanziamento ma piace Pulisic.

Fino al 18 gennaio, non sarà speso un euro per rinforzare la squadra, a meno ché non venga dalle cessioni, è questo il caso di McKennie per la Juventus. I bianconeri potrebbero virtualmente scambiare i due americani, Pulisic in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto alla Juventus e McKennie trasferirsi proprio ai blues o comunque in Premier League, complicato ancora un accordo con Paratici al Tottenham.

Pulisic rappresenterebbe l’ennesima scommessa bianconera, reduce di una prima parte di stagione non esaltante come tutto il Chelsea, ha disputato comunque un mondiale di altissimo livello con gli Statu Uniti. Insomma vedremo se il mercato bianconero di Cherubini decollerà comunque. Intanto la Next Gen si fa vedere vincendo ancora una partita, con il solito Compagnon al gol, giocatore che nel mercato potrebbe pure partire.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG