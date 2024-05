Nicolás Domínguez, nel prossimo mercato, potrebbe essere un obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo.

Il Milan nel prossimo mercato avrà l’obiettivo di rinforzare i ruoli che in questa stagione hanno palesato maggiori difficoltà. Tra questi, senza dubbio, c’è anche il centrocampo, reparto in cui la squadra mercato rossonera è già all’opera alla ricerca di un mediano difensivo, abile a fare filtro tra i reparti e che possa garantire una protezione adeguata per la difesa. Già diversi i nomi fatti in tal senso, su tutti Fofana per cui il Milan sembra abbia iniziato ad imbastire una trattativa, tant’è che sono emerse anche le cifre del possibile accordo. Nelle ultime ore però, Tuttosport svela che ci sarebbe ancora un altro nome in orbita Milan, quello di Nicolás Domínguez, ex Bologna ora al Nottingham Forest.

L’idea Nicolás Domínguez

Nicolás Domínguez, per chi ha buona memoria, non è in realtà un nome nuovo accostato al Milan. Già nella passata stagione infatti la squadra mercato rossonera lo aveva già attenzionato l’estate scorsa, soprattutto quando Krunic era in bilico in virtù dell’offerta ricevuta dalla Turchia, dal Fenerbahçe. L’interesse per il centrocampista difensivo del Bologna svanì quando il Milan decise di tenere e puntare ancora sul bosniaco. Oggi però che i rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista difensivo da aggiungere alla rosa, Nicolás Domínguez torna di gran attualità.

Un fattore più spingerlo al Milan

Nicolás Domínguez ha vissuto una stagione decisamente poco virtuosa in Premier League al Nottingham Forest. La squadra infatti galleggia pericolosamente in zona retrocessione. Proprio questo aspetto potrebbe favorire il Milan qualora decida di puntare su di lui. Tuttosport infatti evidenzia che l’ex centrocampista, dopo l’annata deludente, potrebbe avere voglia di cambiare aria. La stagione di Nicolás Domínguez. in numeri, è stata positiva. Ha difatti collezionato 31 partite presenza, distribuite tra campionato e coppe nazionali, mettendo a referto 3 gol e 2 assist, per un totale di 1.946′ minuti giocati.

