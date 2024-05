La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla rosa dei candidati alla panchina del Milan. Da Conceicao a Fonseca, ma non solo.

Il Milan accelera, stringe i tempi per il nuovo tecnico. Le prossime ore potrebbero davvero segnare in modo netto il futuro della panchina rossonera. Mancano sole tre partite alla fine del campionato e la dirigenza di Via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparata, anzi. L’obiettivo è di poter iniziare in tempi brevi a programmare il futuro e la prossima stagione, la quale passerà dalla scelta del tecnico fino ad arrivare al mercato che, come detto anche dalla società, mirerà a pochi interventi mirati e di qualità. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto sulla rosa dei candidati alla panchina del Milan.

Zlatan Ibrahimovic

Conceicao in pole

La rosea conferma l’impressione generale circa il prossimo allenatore del Milan. In pole, almeno per il momento, c’è Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese è in cima alla preferenze del Club di Via Aldo Rossi per prendere il posto di Stefano Pioli per la stagione 2024-2025. L’incontro tra Conceicao e il presidente del Porto Villas-Boas, che si terrà nelle prossime ore, sarà potenzialmente il primo passo verso il Milan.

Fonseca e le altre candidature

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il nome di Fonseca, ex Roma, è sempre stato molto in alto nelle preferenze del Club ma mai al primo posto. Il suo nome resta quindi, ancora oggi, la prima alternativa a Conceicao. Non mancano però le alternative, su tutte la rosea evidenzia la presenza di Roberto Martínez e Mark van Bommel. Quest’ultimi più defilati ma ugualmente in lizza per un posto sulla panchina del Milan.

