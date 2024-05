Graham Potter, secondo il Telegraph, potrebbe essere a sorpresa il nuovo allenatore del Milan. Il profilo piacerebbe alla dirigenza rossonera.

Il casting per la panchina del Milan è sempre aperto, ogni giorno si allarga di nuovi nomi tra suggestioni e realtà. Nelle ultime ore il nome di Sergio Conceicao è dato molto vicino al Milan, essendo anche imminente il suo incontro con il presidente del Porto Villas-Boas, summit che potrebbe definire l’addio dell’allenatore al club portoghese. Le indiscrezioni però continuano a galoppare, l’ultima del Telegraph, è senza dubbio clamorosa.

Dall’Inghilterra: al Milan piace Potter

Ultimo nome a iscriversi al casting per la panchina del Milan è quello di Graham Potter. Secondo infatti quanto evidenziato da Matt Law del Telegraph, il nome dell’ex allenatore del Chelsea sarebbe gradito alla dirigenza rossonera. Lo scorso anno infatti il suo Chelsea creò più di qualche grattacapo a Pioli e compagni.

Prossime ore decisive

Registrato il gradimento per Potter, il Milan sembra però orientato verso altri lidi. Il nome di Conceicao convince e non poco. Conosce il campionato italiano potendo vantare numerose presenze nel Parma, nella Lazio e nell’Inter, e inoltre ha un ottimo curriculum corredato da vittorie o ottime apparizioni in campo internazionale. Un profilo insomma che ben si coniugherebbe con le ambizioni del nuovo Milan, desideroso di restare stabilmente in alto sia in Italia che in Europa. Come alternativa resta forte la candidatura di Fonseca. L’allenatore ex Roma, al momento, sarebbe la prima scelta dopo Conceicao che, come detto, nelle prossime ore potrebbe risolvere il proprio vincolo contrattuale con il Porto.

