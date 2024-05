Il futuro di Jovic è ancora da definire. Con ogni probabilità resterà al Milan ma ancora non è chiara la formula del rinnovo.

Il futuro di Jovic è ancora da definire nei suoi dettagli. Da tempo si vocifera che il serbo possa rimanere in rossonero, in virtù di una stagione che pur da comprimario è stata ricca di gol, alcuni anche decisivi. C’è stato infatti un periodo in cui il suo ingresso in campo, negli ultimi minuti, era diventato una sorta di “amuleto” di buona fortuna per ribaltare le partite. Su tutte ricordiamo la fantastica rimonta, orchestrata proprio da Jovic per il rocambolesco 3-2 finale in favore dei rossoneri. Per il futuro del serbo si aprono ora due strade percorribili, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della vicenda.

Luka Jovic

Bivio Jovic

Il Milan, quasi sul gong dello scorso mercato, ha siglato il colpo Jovic. Arrivato a Milano con molto scetticismo, soprattutto perché acquistato dai rossoneri immediatamente dopo aver perso Taremi del Porto. Nel corso dei mesi ha saputo superare le prime difficoltà riuscendo a imporsi come valida alternativa nello scacchiere tattico di Pioli. I gol non sono mancati, è infatti a una sola rete dalla doppia cifra con il Milan. Gli accordi presi un anno fa tra la dirigenza rossonera e il suo agente Fali Ramadani prevedono ora due strade percorribili: rinnovare il contratto del giocatore per un’altra stagione oppure estenderlo con un accordo pluriennale.

La volontà di Jovic

Il serbo vuole rimanere in rossonero, su questo non c’è alcun dubbio. Dopo la parentesi a fasi alterne a Firenze, il Milan sta rappresentando per lui un’occasione di rilancio importante, opportunità che sta cogliendo infatti a due mani. Il serbo però preferirebbe un accordo basato su un rinnovo pluriennale. Le prossime partite potrebbero essere, in tal senso, un ottimo biglietto da visita per strappare al Milan quanto desidera.

