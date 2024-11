I rossoneri passano da prestazioni scintillanti come quella di Madrid ad altre (anche troppe) scellerate come l’ultima di sabato a Cagliari. L’ex Milan la pensa così.

Nel calcistico rettangolo verde l’equilibrio tattico e la capacità di controllare il gioco sono essenziali per il successo di una squadra.

Dopo la trasferta del Bernabeu e la partita di sabato a Cagliari un ex capitano e centrocampista del Milan, ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla performance della sua ex squadra, mettendo in luce alcune criticità che potrebbero influenzare negativamente la loro stagione.

Analisi dall’interno

Durante una dichiarazione a Sky Sport Club l’ex giocatore ha espresso le sue osservazioni sulla squadra rossonera, attualmente guidata da Fonseca. Secondo lui il Milan sembra soffrire di un significativo problema di equilibrio, il che rende la squadra incapace di mantenere il controllo del gioco. Questa situazione li rende vulnerabili, soprattutto quando si trovano nella posizione di dover dominare l’incontro. L’ ora opinionista ha citato specifici match contro squadre come Parma, Brugge e Monza, dove il Milan ha mostrato particolari difficoltà, concedendo molte occasioni agli avversari.

Una questione di tattica

Il discorso su un Milan privo di equilibrio non è limitato solo ai meccanismi difensivi, ma si estende anche alla filosofia di gioco adottata dalla squadra. L’ex centrocampista ha sottolineato come, contro squadre considerate alla portata, il Milan tenda a perdere il proprio assetto, diventando preda facile per le azioni offensive avversarie. Questo contrasta fortemente con le partite in cui i rossoneri hanno ottenuto successo adottando strategie di gioco più prudenti e orientate alla difesa e al contrattacco, come dimostrato nelle belle vittorie contro l’Inter ed il Real Madrid.

Riccardo Montolivo

Il cammino in Serie A

I problemi evidenziati da Riccardo Montolivo si ripercuotono sulle prestazioni del Milan in Serie A. Al termine della 12esima giornata, la squadra si ritrova a otto punti di distacco dalla vetta della classifica, con un incontro ancora da recuperare. Questa situazione pone il Milan in una posizione delicata per il prosieguo del campionato, segnalando l’urgente necessità di rivedere e correggere le proprie vulnerabilità tattiche.

