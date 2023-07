Milan, due calciatori rossoneri a rischio per la tournée estiva in programma negli Stati Uniti: tutti i dettagli

In vista della tournée negli Stati Uniti potrebbero esserci alcune esclusioni importanti in casa Milan. Due calciatori della rosa rossonera infatti potrebbero restare in Italia.

Si tratta di Origi e Rebic: entrambi sono considerati in uscita dal club rossonero, anche se nessuna decisione finale è ancora stata presa in merito. A riportarlo è Calciomercato.com.

