Un grande ex Milan ha svelato, dopo tempo, che lasciare il Milan è stato il suo più grande rimpianto di carriera. Ecco di chi si tratta.

Le decisioni di carriera possono spesso portare a dei rimpianti, soprattutto nel calcio, dove il percorso di un giocatore è costellato da scelte fondamentali che ne determinano il successo e il legame con le squadre e i tifosi. Una di queste storie è quella di Christophe Dugarry, ex calciatore di fama internazionale, che ha condiviso un momento significativo della sua carriera, segnato da una scelta che continua a rimpiangere.

Un incontro decisivo con la Juventus

Nell’estate del 1996, un giovane Dugarry si trovò di fronte a una scelta professionale cruciale. Insieme al suo compatriota Zinedine Zidane, fu contattato dalla Juventus, uno dei club più prestigiosi del calcio italiano e mondiale. Mentre Zidane accettò la proposta, avviandosi a diventare uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio, Dugarry manifestò esitazioni, soprattutto riguardo alla proposta iniziale della Juventus di mandarlo in prestito.

San Siro

Il passaggio al Milan

Le perplessità emerse con la Juventus lo portarono a considerare altre offerte, il che lo condusse a un incontro cruciale a Parigi con i dirigenti del Milan, Adriano Galliani e Ariedo Braida. Nonostante avesse un accordo preliminare con il Napoli, fu rassicurato dai dirigenti rossoneri sulla risoluzione della situazione, spingendolo così a scegliere la squadra milanese per il prosieguo della sua carriera.

L’esperienza al Milan e il salto al Barcellona

La sua avventura al Milan non fu priva di difficoltà. Un infortunio al ginocchio ne compromise l’inizio, limitando le sue presenze in campo nei primi mesi. Tuttavia, riuscì a collezionare una ventina di partite con la maglia rossonera, mettendo a segno cinque reti. Ciononostante, l’incontro con il Barcellona e la promessa di giocare al fianco di Ronaldo, all’epoca uno dei giocatori più eccitanti al mondo, lo convinsero ad abbandonare il Milan per trasferirsi in Spagna.

Il rimpianto di una scelta

Riflettendo sulla sua carriera, Dugarry non nasconde il suo unico rimpianto: aver lasciato il Milan. Questa decisione rappresenta per lui un punto di svolta, un momento in cui la promessa di nuove opportunità non ha mantenuto le aspettative, lasciandogli il rimpianto di non aver colto pienamente l’esperienza in una delle squadre più titolate d’Italia.

