Il Milan e Paolo Maldini si separano: arriva anche il comunicato ufficiale dopo le indiscrezioni delle scorse ore

Il Milan e Paolo Maldini si sono separati, c’è anche l’annuncio ufficiale del club rossonero:

«Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato».

L’articolo Milan, è finita con Maldini: il comunicato ufficiale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG