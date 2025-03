Milan e Fiorentina sono pronti a un nuovo scambio per la prossima stagione

Il tempo di programmare il mercato è arrivato, asse caldo con la Fiorentina: la situazione.

In casa Milan è tempo di cominciare a ragionare su quello che sarà il prossimo mercato. Sarà importante trovare un nuovo DS e un nuovo allenatore, ma anche individuare i giocatori da inserire in rosa. Il Milan si è garantito un top player in difesa per il prossimo anno e starebbe cominciando a dialogare con Rocco Commisso per realizzare un grande scambio.

Adli-Sottil, scambio definitivo?

In estate si era definito fra Milan e Fiorentina uno scambio di prestiti con opzione di riscatto che ha coinvolto Yacine Adli e Riccardo Sottil. Tuttavia sembrerebbe che la situazione potrebbe risolversi senza nessun riscatto. Infatti le società sembrano essere interessate a scambiarsi comunque i due giocatori. Il riscatto di Sottil è fissato a 10 milioni, mentre quello di Adli a 12. L’affare molto probabilmente si concluderà con la Fiorentina che andrà a pagare al Milan la differenza, ovvero 2 milioni.

L’arrivo di Sottil sancisce una partenza?

Riccardo Sottil andrà a prendere il posto in rosa di Chukwueze, che sembra sempre più vicino a lasciare Milano. Il nigeriano è stato uno dei flop più grandi della stagione del Milan. I rossoneri lo avevano acquistato per fare il titolare, ed era lecito aspettarselo da un giocatore con più di 150 presenze nel Villareal. Tuttavia Chukwueze si è rivelato non adatto tecnicamente nemmeno per fare la riserva, motivo per il quale sarà rimpiazzato da Sottil.

