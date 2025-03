Tonali e il possibile ritorno al Milan: quanto chiede il Newcastle

Sandro Tonali brilla al Newcastle: addio voci di crisi, il centrocampista italiano è un pilastro dei Magpies. Dopo la squalifica, si è adattato alla Premier League, con prestazioni top.

Sandro Tonali sta vivendo una stagione positiva al Newcastle, smentendo le voci di insoddisfazione che erano circolate nei mesi scorsi. Il centrocampista italiano, arrivato in Premier League nel 2023 per una cifra record, ha trovato il suo spazio sotto la guida di Eddie Howe, diventando una pedina fondamentale nel centrocampo dei Magpies. Dopo un inizio complicato, segnato dalla squalifica per il caso scommesse, Tonali ha saputo rialzarsi, mostrando qualità tecniche e fisiche che lo rendono perfetto per il calcio inglese. Le sue prestazioni recenti, con una media di tackles e passaggi chiave di alto livello, dimostrano un adattamento riuscito e un ruolo centrale nella squadra.

La grande stagione di Tonali in Premier

Lungi dall’essere infelice, Tonali sembra essersi integrato bene a Newcastle, come testimoniano anche le parole di Howe, che ne ha elogiato l’intelligenza tattica e l’atletismo. I tifosi lo apprezzano per la grinta e la capacità di dettare i ritmi di gioco, qualità che ricordano quelle di leggende come Andrea Pirlo, con cui spesso viene paragonato. Le indiscrezioni su un possibile addio, circolate a fine 2024, appaiono oggi infondate: il giocatore è concentrato sul presente e sul progetto del club, che punta a consolidarsi tra le big della Premier League. La sua crescita è evidente, e il Newcastle non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire.

Il Newcastle fissa il prezzo: cifre da capogiro

Sul piano economico, un eventuale trasferimento sarebbe comunque complesso. Il Newcastle lo acquistò per circa 55 milioni di sterline, e oggi la sua valutazione non è scesa, grazie alle ottime prestazioni. Se mai dovesse esserci una trattativa, i Magpies potrebbero chiedere una cifra tra i 90 e i 100 milioni, ma al momento non ci sono segnali concreti di un addio. Tonali sta bene a St. James’ Park, e il Milan, per ora, resta solo un ricordo.

Leggi l’articolo completo Tonali e il possibile ritorno al Milan: quanto chiede il Newcastle, su Notizie Milan.