Milan e M88 Mansion firmano una partnership per il mercato asiatico: ecco tutti i dettagli

Il mondo dello sport da sempre ha stretto importanti rapporti con il mondo del gioco prima fisico e ora online. Sono moltissime in giro per l’Europa le società che sponsorizzano marchi di scommesse e di casinò, cosa che non avviene in Italia. Non a caso, infatti, con il Decreto Dignità nel nostro paese c’è divieto di pubblicizzare questi siti, ma non di giocare ai casinò online in sicurezza. Questo perché si vuole evitare di creare fenomeni di ludopatia tra i più giovani o deboli. Per questo motivo sono molte le società di calcio italiane che decidono di investire in questo settore, ma per farlo decidono di sbarcare in mercati esteri. L’ultimo caso è il Milan che di recente ha siglato un accordo con M88 Mansion, una delle piattaforme principale di intrattenimento online in Asia. Il brand gaming diventerà il Regional Poker and Casino Partner dei Rossoneri in Asia.

La nota società lancerà AC Milan Studio, un portale dedicato al gioco online per i rossoneri, con la possibilità di offrire una serie di giochi tematizzati con il brand della nota squadra lombarda. Un’ottima scelta, in modo da migliorare l’esperienza degli utenti e fidelizzare ancora di più il proprio pubblico.

La nuova partnership è molto importante in quanto conferma la posizione del club rossonero in un mercato importante come quello asiatico che può contare circa 300 milioni di tifosi del Milan. Ricordiamo inoltre che il club rossonero possiede una sede in Asia oltre a una presenza costante sui social e con le AC Milan Accademie.

La firma sull’accordo con M88 Mansion è fondamentale, in quanto non fa altro che accrescere la popolarità del marchio Milan in Asia, visto che la quadra di Milano continua a essere il club italiano più apprezzato in Cina. Inoltre nel continente sono state molteplici i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto numero 19 della sua storia, arrivato dopo ben 11 anni di assenza.

Stagione di conferme per il Milan

Molti tifosi asiatici e italiani ora si chiedono se il Diavolo riuscirà nell’impresa di vincere anche il prossimo, visto che comunque le dirette concorrenti (Inter, Juventus e Roma) si sono rinforzate notevolmente. La stagione della Seria A 2023 vivrà due fasi molto distinte, intervallate dal Mondiale in Qatar che si giocherà in autunno e che potrebbe essere anticipato di un giorno. Quello che conta ora è arrivare pronti all’inizio del campionato e all’avvio in Champions League, con un calendario stagionale che si preannuncia molto trafficato. C’è da dire che il Milan non è stato molto fortunato nel sorteggio dei calendari di A, visto che dovrà affrontare molte big nella parte centrale del girone d’andata.

La società ha fatto tutto sommato un buon mercato per cercare di consegnare a Stefano Pioli la giusta squadra per competere in Italia e in Europa. C’è bisogno di riconfermarsi per aprire ufficialmente un ciclo vincente che riporti i rossoneri ad essere temuti da tutti. Occhio però alla Juventus e all’Inter, vogliose di riscatto dopo le delusioni della scorsa stagione.

