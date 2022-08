Fiorentina, le parole di Amrabat in vista della sfida con il Twente: «Tanto lavoro per essere qui, ora vogliamo passare il turno»

Sofyan Amrabat ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al Twente nel turno di qualificazione alla Conference League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Io sono nato in Olanda ed è una partita speciale per me. Per tutta la squadra però lo è. Io ho giocato Champions ed Europa League, sono serate belle. Non vedo l’ora di cominciare davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tutto l’anno scorso per arrivare fino a qui e adesso è importante per noi entrare in campo e passare il turno».

TWENTE – «Loro sono una squadra tipica olandese, che parte dal basso e molto preparata. Hanno un mister forte, ma lo abbiamo anche noi (ride, ndr). L’ho detto perché voglio giocare domani. Anche noi siamo molto forti, abbiamo fiducia e siamo preparati in vista di domani. I nostri tifosi ci possono dare una grande mano. Il mio primo anno qui, senza tifosi, è stato molto differente. I tifosi sono fondamentali per noi. Speriamo di fare qualcosa di speciale».

CREMONESE – «È stato molto importante cominciare con i tre punti. Penso che sia stata una vittoria meritata perché abbiamo creato molte occasioni. Penso che dobbiamo migliorare in questo perché dobbiamo chiudere prima le partite. Anche contro il Twente sarà importante fare uno o due gol per poi andare a giocare in Olanda con i loro tifosi. Siamo carichi e siamo pronti, mi sento fiducioso».

L’articolo Fiorentina, Amrabat: «Vogliamo passare il turno» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG