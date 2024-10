Tra i nomi circolati in orbita Milan è recentemente comparso anche quello di Edson Alavarez. Il giocatore messicano è uscito allo scoperto. Il Milan con un occhio guarda alla ripresa del campionato, in cui l’obiettivo è tornare a vincere e scacciare i fantasmi delle sconfitte contro il Leverkusen e la Fiorentina, dall’altra monitora il mercato in cerca di possibili soluzioni per innalzare il livello tecnico generale della rosa di Fonseca. Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan in profilo di un giocatore messicano decisamente interessante: Edson Alvarez. Il giocatore ha risposto personalmente alle voci che lo riguardano in orbita Milan svelando alcuni dettagli rilevanti sul proprio futuro. L’indiscrezione di mercato Il calciomercato potrebbe presto offrire a Loftus-Cheek una via di fuga dal Milan. Secondo le indiscrezioni riportate da‘Fichajes.net’ , il club rossonero sarebbe disposto a inserirlo in uno scambio con il West Ham per assicurarsi le prestazioni di Edson […]

Leggi l’articolo completo Milan, Edson Alvarez in rossonero? Il giocatore esce allo scoperto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG