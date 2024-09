Emerson Royal non ha iniziato al meglio al Milan e, in Inghilterra un giornalista è divertito dalla situazione e provoca.

L’arrivo di Emerson Royal al Milan, con un trasferimento dal Tottenham Hotspur valutato intorno ai 15 milioni di euro, ha suscitato non poche discussioni tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. La sua prestazione nelle prime uscite con la maglia rossonera, specialmente nelle partite contro Parma e Lazio, ha offerto il fianco a critiche e ironie, con il calciatore brasiliano che non sembra ancora aver trovato il suo spazio nell’undici milanista. In questo contesto, James Horncastle, giornalista di The Athletic, ha coniato un’analisi particolarmente pungente, evidenziando le difficoltà incontrate da Royal e lanciando una frecciata al Milan per la scelta di mercato.

Un debutto sotto i riflettori

Il debutto di Emerson Royal con la casacca del Milan è stato tutt’altro che semplice. Entrato in campo da sostituto nella sfida contro il Parma e successivamente schierato dal primo minuto contro la Lazio, il brasiliano si è trovato a dover gestire l’importante responsabilità di difendere la fascia destra. In entrambe le occasioni, tuttavia, la sua performance ha destato perplessità, con tre goal subiti dal Milan proprio dal lato difeso da Royal, il che ha inevitabilmente messo in luce le sue difficoltà nell’adattamento alla nuova realtà calcistica.

Paulo Fonseca

Le critiche di Horncastle

James Horncastle non ha esitato a esprimere una critica severa nei confronti di Royal e della decisione del Milan di integrarlo nella squadra. Secondo il giornalista, l’acquisto dell’esterno brasiliano potrebbe essere considerato come una sorta di “donazione” alla causa del Milan, un sarcasmo che sottolinea quanto il rendimento del giocatore sia stato al di sotto delle aspettative. Horncastle ha dichiarato infatti che “il Milan continua a subire lo stesso gol, sul lato di Emerson Royal. Il suo acquisto da 15 milioni di euro (12,6 milioni di sterline; 16,6 milioni di dollari) dal Tottenham Hotspur sembra la più grande donazione nella storia della Fondazione Milan, che cerca caritatevolmente di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore”.

Un’analisi più ampia

Oltre alla situazione di Emerson Royal, il calciomercato del Milan si è dimostrato ancora una volta particolarmente vivace, con sguardi rivolti anche al rinnovamento di contratti chiave, come nel caso di Theo Hernandez. La strategia di mercato rossonera continua a essere sotto i riflettori, con la dirigenza che cerca di bilanciare acquisti mirati e consolidamento dei talenti già presenti in rosa. La scelta di investire su Royal va letta in questa chiave, cercando di rafforzare la squadra in punti strategici, anche se il suo impatto immediato non è stato dei più positivi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG