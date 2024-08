Emerson Royal si è raccontato ai microfoni di Milan TV, svelando che la maglia rossonera era un suo sogno. Le parole del brasiliano.

Nel mondo del calcio, ogni giocatore porta con sé una storia personale di lotta, superamento e dedizione. Una di queste storie è quella di Emerson Royal, il nuovo terzino destro del Milan, che ha recentemente condiviso un po’ della sua vita, del suo passato nelle favelas di San Paolo, della sua famiglia, delle sue passioni e dei suoi obiettivi futuri. Le sue parole rivelano non solo un atleta determinato a vincere, ma anche un uomo grato per ogni passo della sua carriera e desideroso di fare la differenza nella sua nuova squadra.

La forza delle radici

Cresciuto in una favela a San Paolo, Emerson porta nel cuore e sulla pelle, letteralmente, la ferma volontà di superare ogni sfida. Il suo tatuaggio “vincere o vincere” è molto più di un motto; è un promemoria delle battaglie vissute e della sua determinazione a cambiare le sorti della sua famiglia attraverso il calcio. Contrariamente all’immagine negativa che spesso circonda le favelas, Emerson ne valorizza gli aspetti positivi, vedendo le difficoltà affrontate come occasioni di crescita.

Emerson Royal

Un sogno rossonero realizzato

L’emozione di entrare a San Siro e l’ammirazione per giocatori leggendari come Kakà hanno sempre alimentato il sogno di Emerson di vestire la maglia del Milan. Ora che il sogno è diventato realtà, è pronto a ripagare la fiducia del club e dei tifosi. La scelta del numero 22 non è casuale: è un omaggio a Kakà, una fonte d’ispirazione e un modello da emulare sul campo.

Legami e nuove sfide

Oltre alla carriera calcistica, la famiglia gioca un ruolo centrale nella vita di Emerson. La nascita di suo figlio Claudio, con cui condivide un legame indissolubile, e il sostegno di sua moglie Stella sono stati punti di svolta. Emerson si affida anche alla musica, in particolare al rap, come via di espressione e di connessione, con progetti di collaborazione con il compagno di squadra Leao.

Anche l’integrazione in squadra e l’adattamento alla Serie A rappresentano sfide entusiasmanti. Grazie al supporto dei compagni di lingua portoghese come Leao e all’esperienza acquisita in Spagna e in Premier League, Emerson è determinato ad esprimere al meglio il suo potenziale in Italia, contribuendo alla storia di successi del Milan.

Gratitudine e ambiti futuri

Nonostante i momenti difficili vissuti in passato, Emerson è grato per ogni aspetto della sua vita e carriera. La sua fede e la gratitudine verso chi lo ha supportato sono pilastri della sua forza, così come la determinazione a vincere e a lasciare un’impronta positiva nel calcio e nella vita delle persone che lo circondano.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG