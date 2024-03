Milan Empoli 1-0, successo dei rossoneri che volano al secondo posto alle spalle dell’Inter: ecco com’è andata la sfida di San Siro

Milan Empoli finisce qui, successo della squadra di Stefano Pioli che vola momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, in attesa della sfida della Juve contro l’Atalanta in questo 28° turno di Serie A.

Decide il match la rete di Christian Pulisic su assist di Noah Okafor. Adesso i rossoneri si siederanno sul divano per scoprire l’esito dell’incontro dei bianconeri contro i bergamaschi.

L’articolo Milan Empoli 1-0, successo dei rossoneri che volano al secondo posto alle spalle dell’Inter: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

