I nerazzurri si avvicinano come meglio non potrebbero al ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

L’1-0 di Bologna è l’ennesima conferma di tante cose per l’Inter: la squadra sta abbastanza bene in quanto a condizione fisica, ennesima gara chiusa senza subire reti e recupero perfetto degli acciaccati.

Brutte notizie

Gli unici pensieri negativi riguardano gli infortunati Carlos Augusto e Marko Arnautovic: per il brasiliano non dovrebbe trattarsi di nulla di serio mentre purtroppo i segnali per l’austriaco non sono positivi. Il primo potrebbe addirittura essere convocato per la gara di mercoledì contro l’Atletico Madrid; in ogni caso per entrambi domani ci saranno gli esami strumentali che stabiliranno tempi di recupero più accurati.

Marko Arnautovic

Ottima marcia di avvicinamento

La Gazzetta dello Sport pone l’accento sull’ottima condizione generale del gruppo di Inzaghi: il tecnico ieri ha concesso minuti preziosissimi ad Acerbi, Calhanoglu e Thuram in vista del match molto importante di mercoledì. Il grosso vantaggio sulla seconda classificata in campionato suggerisce che sarebbe un peccato non provare a fare grandi cose anche in Champions. Sommer ha chiuso la partita ancora una volta senza subire goal: è addirittura la diciottesima volta in Serie A. A condire il tutto c’è il goal realizzato: cross del braccetto sinistro per l’incornata vincente del braccetto destro, se non è un inedito poco ci manca. In tutto ciò, sul campo della quarta classificata l’Inter è riuscita a vincere senza gente del calibro di Pavard, Dimarco e Lautaro Martinez che è rimasta in panchina per tutto l’arco della gara. Insomma tantissime cose positive ma guai a sottovalutare l’Atletico Madrid nonostante quella subita ieri col Cadice sia la settima sconfitta in campionato per gli spagnoli.

