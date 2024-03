Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri con l’Atalanta

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve-Atalanta. Di seguito le sue parole.

SENSAZIONI – «E’ una partita complicata, loro sono una squadra fisica. E’ difficile giocare, troveremo una squadra agguerrita».

MILIK – «Sta anche meglio, l’ho visto più sereno. Oggi farà sicuramente una grande partita».

CHIESA – «Sta crescendo fisicamente, sta meglio ed è per questo che fa prestazioni diverse rispetto a due mesi fa».

COME STA McKENNIE – «Ha fatto quello che ha potuto, oggi si mette a disposizione. Non siamo in emergenza, qualche soluzione sicuramente la troveremo se ce ne sarà bisogno».

