Sarà Matteo Marcenaro l’arbitro di Milan-Empoli. Il fischietto di Genova è alla prima direzione in carriera dei rossoneri

Sarà Matteo Marcenaro a dirigere Milan-Empoli. Per il fischietto di Genova, la prossima sarà la gara numero 12 nel massimo campionato italiano. Zero i precedenti con i rossoneri, per l’arbitro classe 1992 si tratta infatti della prima designazione in carriera con il Milan protagonista nel rettangolo di gioco, la terza invece con gli azzurri di Zanetti.

Ad accompagnarlo gli assistenti Mondin e De Meo, insieme al quarto uomo Rapuano. Valeri al VAR, assistito da Di Martino.

The post Milan Empoli, arbitra Marcenaro: nessun precedente con i rossoneri appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG