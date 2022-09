Dopo la convincente vittoria contro il Pama, il Milan Femminile torna in campo per la sifda alla Sampdoria, valida per la quinta giornata

Dopo la convincente vittoria contro il Pama, il Milan Femminile torna in campo per la sifda alla Sampdoria, valida per la quinta giornata.

Calcio d’inizio al Vismara alle ore 14:30.

