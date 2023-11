Il Milan femminile ha deciso di esonerare il tecnico Maurizio Ganz: sulla panchina delle rossonere promosso Davide Conti

Il Milan femminile ha esonerato Maurizio Ganz dopo il pessimo inizio delle rossonere, con appena due vittorie in campionato. Di seguito il comunicato del club.

«AC Milan ringrazia Maurizio Ganz e affida a Davide Corti la conduzione tecnica della squadra AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG