Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato nel post partita della gara contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv nel post partita del match contro la Sampdoria, Maurizio Ganz ha dichiarato:

«Sapevamo di incontrare una Sampdoria in salute, abbiamo messo tutte le nostre forze in campo per fare una grande gara. Il rammarico è che nel primo tempo abbiamo lasciato 3/4 gol, dobbiamo essere più cattive, ma abbiamo reagito bene dopo lo svantaggio. Abbiamo fatto qualcosa di grande, dovevamo chiuderla ma sono felicissimo. Tre vittorie consecutive sono tanta roba. Classifica Ho chiesto alla squadra di non guardarla, pensiamo a fare tre punti ogni partita.»

