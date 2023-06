Lindsey Thomas, attaccante del Milan femminile è ad un passo dall’addio dai colori rossoneri. Oggi l’ex Roma era presente…

Lindsey Thomas, attaccante del Milan femminile è ad un passo dall’addio dai colori rossoneri.

Oggi l’ex Roma, come quanto appreso dal giornalista Luca Maninetti, era presente in sede Milan per ultimare le parti burocratiche prima della sua partenza direzione Vinovo, che avverrà solamente al termine del contratto con il Diavolo, ovvero il 30 giugno 2023.

