Dopo gli addii di Maldini e Massara potrebbe esserci un ulteriore addio in casa Milan. Cardinale pensa a sostituire anche Pioli:

secondo calciomercato.it è intenzionato a fare all-in per portare Antonio Conte sulla panchina rossonera. Certo l’arrivo del tecnico pugliese richiederebbe anche investimenti importante per la società, visto che l’ex Juventus non è certo tipo da accontentarsi di giovani di belle speranze. Si vedrà se il Milan cambierà completamente, mandando via anche Pioli o se l’allenatore sarà confermato alla guida del club.

