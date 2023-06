Marta Mascarello, centrocampista del Milan femminile, viaggia verso la permanenza in rossonero. Ecco le ultime

Marta Mascarello, centrocampista del Milan femminile, secondo quanto riporta Luca Maninetti, viaggia verso la permanenza in rossonero.

Come sottolinea il giornalista, le intenzioni sia del club di Via Aldo Rossi sia dell’ex viola, sarebbero quelle di proseguire insieme. Operazione in fase di evoluzione.

