Milan Femminile, Miotto: «In rossonero un passo di crescita». Le dichiarazioni della giocatrice, passata in prestito a Pomigliano

Ecco le prime parole di Giorgia Miotto da calciatrice del Pomigliano. La classe 2002 arriva dal Milan Femminile in prestito.

«Per me il calcio rappresenta il mio mondo. Ho iniziato per caso all’età di 5 anni e sono cresciuta con questo sport che mi ha permesso di fare esperienze e nuove amicizie, aiutandomi a crescere e formarmi. La mia ultima esperienza al Milan ha rappresentato un piccolo passo nella mia crescita calcistica e personale. Il Pomigliano rappresenta il mio presente e il mio futuro. Ho la possibilità di mettere in pratica tutto quello che ho appreso in questi anni. Sono molto contenta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato e di vedere tutti i tifosi che ci sosterranno lungo questa difficile stagione.»

The post Milan Femminile, Miotto: «In rossonero un passo di crescita» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG