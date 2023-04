Tramite un comunicato ufficiale, la Federcalcio ha stabilito giorni e orari della Final Four del il campionato Primavera Femminile

Tramite un comunicato ufficiale, la Federcalcio ha stabilito giorni e orari della Final Four del il campionato Primavera Femminile. Saranno impegnate Milan, attualmente primo a 50 punti, Juventus, Roma e una tra Inter e Sassuolo.

IL COMUNICATO – Si comunica che la Final Four del Campionato Primavera si disputerà dal 12 al 14 maggio 2023, presso l’impianto sportivo ‘Giacinto Facchetti’, sito in Via delle Galose – Cologno al Serio (BG). Le gare si disputeranno secondo il seguente calendario: venerdì 12 maggio, alle ore 11.30 e alle ore 17.30, avranno luogo le due Semifinali, la Finale sarà invece disputata domenica 14 maggio alle ore 17.30. In data 26 aprile, alle ore 12.00, si effettuerà, presso la sede federale di Via Allegri, 14 in Roma, il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle due semifinali, i cui accoppiamenti sono quelli stabiliti dal C.U. n.223/A del 30 giugno 2022, lett.E

