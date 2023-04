Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è anche Boulaye Dia. Ecco le ultime sull’attaccante della Salernitana

Secondo Calciomercato.it L’attaccante senegalese è in prestito dal Villarreal, ma la Salenritana lo riscatterà per 12 milioni di euro. Il club di Danilo Iervolino valuterà l’ipotesi di cederlo (anche tenendo conto della volontà del calciatore che ha estimatori in Premier League), ma chiaramente punterà a monetizzare. I rossoneri potrebbero farci un pensierino.

