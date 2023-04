Milan femminile, sabato si ritorna in campo contro l’Inter. Derby particolare e chance per le rossonere per rialzare la testa

Dopo la lunga sosta nazionale e la sosta nella quarta giornata della Poule scudetto di Serie A, nella giornata di sabato alle ore 12:30 il Milan femminile ritornerà in campo.

Al PUMA House of Football andrà in scena il derby contro l’Inter: entrambe a quota 35 punti in classifica.

