Milan-Fiorentina 2-2, Conceiçao: “Abbiamo sbagliato atteggiamento, buona però la reazione”

Un pareggio che può essere la pietra tombale sulla stagione del Milan.

Era una partita da vincere, invece i rossoneri hanno addirittura rischiato seriamente di perderla. Il Milan è entrato in campo con la testa fra le nuvole e ha subito due gol nei primi dieci minuti, poi grazie ad una grande grinta è riuscito prima ad accorciare le distanze con Abraham e poi a pareggiare con Jovic. Tuttavia, nonostante la grande prova di cuore, un punto non serve a niente. Ora Conceiçao sembra davvero giunto al capolinea…

Maignan: “Questi momenti non sono semplici, ne usciremo”

Il portiere del Milan nel postpartita ha dichiarato “L’approccio non è stato buono, abbiamo fatto errori incredibili ed è questione di atteggiamento, poi abbiamo dato una buona risposta, con l’Inter avevamo cominciato bene, oggi no, ma la risposta è stata da squadra competitiva. Noi ci siamo allenati sull’ampiezza della Fiorentina, ma dovevamo essere più aggressivi e fare meno errori in impostazione, questo è dovuto da un fattore mentale, non tecnico. Non sappiamo ancora come stanno Gimenez e Abraham”. Anche Reijnders si è mostrato parecchio deluso: “Non mi capacito di come abbiamo fatto a prendere due gol in questo modo, bisogna cominciare le partite bene, mancano poche partite e vogliamo dare il massimo”.

Il prossimo anno sarà obbligatorio riscattarsi

Oltre ai discorsi su Conceiçao, la società in estate dovrà necessariamente migliorare la rosa nel calciomercato estivo. I giocatori che dovevano costituire il gruppo di senatori della squadra sono stati i primi a performare al di sotto delle aspettative, e non è escluso che possano lasciare Milano. Tutti in discussione in casa Milan, mentre si aspettano novità per il DS.

