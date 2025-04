Il Milan si ferma ancora: pari a San Siro con la Fiorentina

Per i rossoneri ora l’Europa è un miraggio

Finisce con un nulla di fatto per il Milan il match con la Fiorentina. I rossoneri guadagnano solo un punto per la lotta ad un posto europeo.

Primo tempo dalle mille emozioni: due goal della Viola in dieci minuti

Un avvio da incubo per il Milan nel primo tempo contro la Fiorentina. Tutto nasce da un errore grossolano di Musah, che si fa soffiare palla in uscita: la Viola non perdona, Gudmundsson mette in mezzo un cross rasoterra per Kean, ma è Thiaw a combinarla grossa, anticipando l’attaccante e spedendo il pallone nella propria porta. Neanche il tempo di riorganizzarsi che, dopo appena tre minuti, i gigliati raddoppiano: un cambio di campo fulmineo da sinistra a destra libera Dodò, il cui traversone trova Kean libero in area piccola per il più facile dei gol. Troppo semplice per la Fiorentina, con un Milan ancora negli spogliatoi. La squadra di Italiano insiste e sfiora il tris: Dodò scappa ancora sulla destra e tenta un pallonetto ardito, ma la mira è imprecisa e la palla finisce sull’esterno della rete. Il Milan prova a reagire: Hernandez pesca Leao sulla fascia, Rafa controlla da fuoriclasse e brucia l’avversario in velocità, ma al momento di tirare opta per un passaggio al centro troppo forte, che si spegne sul fondo tra i rimpianti rossoneri. La luce in fondo al tunnel arriva però con Abraham: l’inglese salta Dodò con un guizzo, si smarca e serve Pulisic, che lo premia con un assist al bacio per il destro che vale l’1-2. Nel frattempo, Musah, serata da dimenticare, lascia il posto a Jovic per scelta tecnica.

Nel secondo tempo i rossoneri acciuffano il pareggio ma rischiano la sconfitta nel finale

Il secondo tempo tra Milan e Fiorentina si accende subito con un brivido per la Viola: Pulisic crossa dalla destra, Abraham svetta di testa a colpo sicuro, ma De Gea si supera e mura il tentativo. I rossoneri perdono però l’inglese per infortunio, sostituito da Conceição con Gimenez. Il portiere viola resta protagonista, prima respingendo un’insidiosa conclusione di Reijnders e poi compiendo un autentico prodigio sul tap-in ravvicinato di Pulisic. Non è da meno Maignan dall’altra parte, reattivo nel chiudere lo specchio a Beltran in un uno contro uno. Il Milan trova il pareggio con una zampata d’astuzia: Tomori lancia in verticale per Gimenez, che non ci arriva, ma il pallone scivola fino a Jovic, glaciale nel superare De Gea in uscita, con la difesa viola che si fa trovare impreparata. Maignan si erge ancora a baluardo, disinnescando con un riflesso felino un’incursione solitaria di Kean: un vero miracolo del francese. Sul ribaltamento, Pulisic pesca Gimenez in corsa verso la porta, ma il messicano si perde in un controllo di troppo e viene travolto dall’uscita a valanga di De Gea, che salva i suoi ancora una volta. Il Milan cambia: dentro Joao Felix, Chukwueze e Bondo per Gimenez, infortunato nello scontro con il portiere, Pulisic e Fofana. La Fiorentina ci prova nel finale: Fagioli lancia Dodò, che inventa un gol al volo spettacolare, ma il Var gela il Franchi annullando per fuorigioco. Finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe.

