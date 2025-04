Scaroni sul nuovo DS: “Alcuni nomi non escono da noi. Sembrano autocandidature”

Le parole del Presidente del Milan a “Gazzetta dello Sport” nel giorno del match delicato contro la Fiorentina.



Questa sera, 5 aprile 2025, San Siro si veste a festa per Milan-Fiorentina, un incrocio che promette scintille nella 31ª giornata di Serie A. I rossoneri, guidati da Sergio Conceição, sono a caccia di punti pesanti per tenere vivo il sogno Europa, dopo un’annata che ha alternato lampi di genio a troppi passi falsi. La vittoria tirata contro il Como ha ridato ossigeno, ma la Fiorentina di Palladino arriva a Milano in gran forma, pronta a giocarsi le sue carte. A poche ore dal calcio d’inizio, il presidente Paolo Scaroni ha rotto il silenzio con un’intervista a La Gazzetta dello Sport, regalando ai tifosi un mix di riflessioni schiette e promesse per il futuro.

Scaroni: “Champions lontana, ma non ci arrendiamo”



Il numero uno rossonero non ha girato intorno alla realtà: “Questa stagione ci sta lasciando un sapore amaro. La Champions era il nostro obiettivo minimo, e ora è un miraggio. Non possiamo essere contenti”. Eppure, Scaroni ha voluto accendere una luce: “Abbiamo portato a casa un trofeo contro avversari di peso e siamo ancora in lotta per la Coppa Italia. Non è abbastanza, lo so, ma stiamo già pianificando un’estate di rilancio”. Sul mercato e la panchina, ha chiarito: “Leggo tanti nomi per il ds, ma spesso sono solo rumors. Conceição? Sta dando carattere alla squadra, lo abbiamo visto nel derby. Il progetto va avanti con lui”.

Fiducia in Ibra e nei big: il Milan che verrà

Sulle dinamiche interne, Scaroni ha spento le voci di tensioni: “Zlatan e Furlani? Li vedo collaborare ogni giorno, c’è sintonia. Ibrahimovic è una risorsa preziosa e resterà con noi”. Poi un passaggio sui gioielli della rosa: “Leao è un fenomeno che fa sognare, Pulisic e Reijnders sono pilastri per continuità. Vogliamo tenerli tutti”. Un pensiero anche a Gerry Cardinale: “Ha fame di successi, RedBird ha fatto crescere i ricavi come mai prima. Le critiche non lo scalfiscono”. Parole che suonano come un patto con i tifosi: il Milan non si ferma, il riscatto è dietro l’angolo.

