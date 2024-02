Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni:

GOL LEAO – «Tutti sanno quello che penso di Rafa. Voglio dire che pretendo da lui prestazioni molto simili a quella di questa sera. È un ragazzo sensibile verso quello che gli viene detto da fuori. Lui deve stare molto tranquillo, dietro ha una squadra che lo spingerà sempre anche quando gli altri diranno che non è continuo o non è all’altezza degli altri campioni. Sa che deve lavorare per arrivare lì, ma spero per lui che si sia sbloccato qualcosa».

HA GIOCATO MOLTO ALTO – «Dipendeva molto da chi mi veniva a prendere. A un certo c’era Ederson e mi alzavo, quando è arrivato Ruggeri ho cercato spazio e andavo dentro. Pulisic fa bene l’uno contro uno e ho trovato spazio lì. Poi i miei cross possono essere decisivi per un gol».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG