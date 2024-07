Gianluca Di Marzio ha svelato che il Milan ha fatto passi decisivi per Fofana. Accordo raggiunto col giocatore, si cerca l’intesa con il Monaco.

Nel vivace panorama del calciomercato estivo, un nome in particolare sta catalizzando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori: quello del centrocampista francese Fofana. Le ultime notizie su questo giocatore arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio, authority nel campo del calciomercato, che durante una puntata di ‘Calciomercato – L’Originale’ trasmessa da Sky Sport 24, ha fornito aggiornamenti molto interessanti sulle trattative in corso relative all’acquisto del giocatore da parte del Milan.

Verso l’accordo con Fofana

Le indicazioni emerse fanno intendere come le trattative tra il Milan e Fofana abbiano fatto passi avanti significativi. Da quanto riportato, si sarebbe quasi raggiunta un’intesa con il giocatore che potrebbe tradursi in un contratto quinquennale. Nonostante il Milan sembri ormai a un passo dall’assicurarsi le prestazioni dell’atleta francese, persiste ancora una “piccola distanza” tra le parti, che tuttavia non sembra insormontabile.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La situazione con il Monaco

Un aspetto cruciale della negoziazione è rappresentato dalla trattativa tra il Milan e il Monaco, squadra attualmente detentrice del cartellino di Fofana. Sebbene il giocatore sia in scadenza di contratto, il club monegasco ha fissato la propria richiesta iniziale a 25 milioni di euro, un importo che testimonia l’alta valutazione fatta sul centrocampista francese nonostante la prossimità del termine del suo impegno contrattuale.

Strategie e obiettivi

Dunque, la strategia del Milan sembra chiara: chiudere prima possibile l’intesa con Fofana per dedicarsi in un secondo momento alla trattativa con il Monaco. Quest’approccio riflette la volontà dei rossoneri di consolidare il proprio centrocampo con un elemento giovane, ma già affermato, capace di contribuire significativamente alla causa del club nella prossima stagione. Il desiderio del Milan di investire in Fofana dimostra anche l’intento di anticipare eventuali concorrenti, approfittando della situazione contrattuale del giocatore con il Monaco.

