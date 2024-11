Il centrocampista rossonero Youssouf Fofana si dice convinto del potenziale della sua squadra. Youssouf Fofana alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’avvio di stagione del Milan. “Vorremmo stare più in alto. Abbiamo raccolto qualche risultato meno positivo. Ma significa che possiamo migliorare molto, rimanendo meno esposti”. “Quando inizieremo a dare continuità a gioco e risultati faranno i conti con noi. Credo nel lavoro del mister e nella qualità dei miei compagni di squadra. Sono certo che la strada è giusta“. La vittoria al Bernabeu La settimana scorsa in Champions League il Milan ha battuto 3-1 il Real Madrid: “E’ stata una bella vittoria contro un club assolutamente prestigioso, fa piacere, dà fiducia, ma restano tre punti. Siamo il Milan e vogliamo andare il più lontano possibile in ogni competizione”. Sensazioni da derby “Maignan e Theo Hernandez me ne avevano parlato davvero molto, non vedevo l’ora di esserci. E dopo quello […]

Leggi l’articolo completo Milan: Fofana manda un messaggio all’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG