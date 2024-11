Il figlio dell’ex presidente dell’Inter Giacinto Facchetti, Gianfelice, analizza con grande lucidità l’andamento della stagione dei nerazzurri. Gianfelice Facchetti a Calciomercato.it ha parlato a 360 gradi del momento dell’Inter: “La prima immagine che mi viene in mente è la maglia con le due stelle, come ha ricordato Marotta l’altro giorno”. “Dobbiamo mettere i puntini su quello che abbiamo conquistato con merito, che ha definito il nostro modo di presentarci ai nastri di partenza”. L’analisi sulla stagione “Dopodiché, siamo una squadra che è partita a scaglioni in estate, quindi con tutte le conseguenze di una preparazione differenziata. L’ingresso in condizione di qualcuno non è ancora avvenuto del tutto. Detto questo, la squadra le risposte nette le ha date sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E’ mancata forse un pizzico di lucidità e buona sorte come successo Napoli, dove abbiamo preso il palo con Calhanoglu. Va bene essere lì, […]

