Il Milan ha rilanciato con il Monaco per Fofana. L’ultima offerta sembra poter essere quella giusta, ecco cosa manca per chiudere.

In un susseguirsi di manovre che tengono gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso, il Milan punta a concludere il suo calciomercato estivo con un colpo decisivo a centrocampo. Il desiderio espresso dal tecnico rossonero, Paulo Fonseca, trova nome e cognome in Youssouf Fofana, il mediano in forza al Monaco, la cui trattativa ha recentemente registrato importanti sviluppi. Le ultime novità offrono uno sguardo dettagliato sullo stato dell’arte di una negoziazione che potrebbe arricchire sensibilmente la rosa milanista, approntando il club per le sfide che attendono nella stagione entrante.

Il punto della situazione

Dopo un periodo di stallo, le ultime ore hanno visto il Milan porre sul tavolo del Monaco una proposta rinnovata per Fofana, puntando a stringere i tempi e a chiudere la trattativa. La nuova offerta dei rossoneri ammonta a 20 milioni di euro, ai quali si aggiungono bonus catalogati come difficilmente raggiungibili. Di contro, il club del Principato insiste per una cifra base di 25 milioni di euro, preferendo condizioni meno ardue per l’accesso ai bonus aggiuntivi. Nonostante le distanze nei termini economici, la volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan potrebbe giocare un ruolo decisivo nella definizione dell’accordo.

Giorgio Furlani

La determinazione di Fofana

Una componente chiave nella trattativa tra Milan e Monaco è la determinazione di Youssouf Fofana di trasferirsi al club italiano. Già a partire dal mese di luglio, il giocatore ha manifestato inequivocabilmente la sua preferenza per il Milan, una stance che potrebbe influenzare le dinamiche del negoziato in corso. La sua chiara volontà di unirsi ai rossoneri emerge come un elemento potenzialmente predisponente verso una rapida conclusione dell’affare, anche in presenza di divergenze finanziarie tra le parti.

