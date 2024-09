Paulo Fonseca è sempre più in bilico, circolano infatti con insistenza tre nomi per per prendere il suo posto. Ecco le ultime.

Nel cuore pulsante del calcio italiano, le vicende legate alla guida tecnica del Milan stanno monopolizzando le conversazioni degli appassionati e degli addetti ai lavori. Dopo un’esibizione poco convincente contro il Liverpool, la posizione di Paulo Fonseca come allenatore dei rossoneri si trova sotto i riflettori, con il derby milanese che potrebbe rappresentare un crocevia decisivo per il suo futuro. A un passo da possibili cambiamenti, emergono nomi di spicco quali potenziali sostituti, tra cui spiccano quelli di Sarri, Terzic e Tuchel.

I candidati in lizza

Con la panchina di Paulo Fonseca al Milan che sembra vacillare sempre di più, il mondo del calcio si è rapidamente messo in moto alla ricerca di alternative valide. Edikson Terzic, già conosciuto per il suo lavoro nel Borussia Dortmund, si presenta come una delle opzioni più intriganti. Tuttavia, la corsa non è limitata a lui. La lista dei desiderata del club rossonero include infatti anche Maurizio Sarri e Thomas Tuchel, due figure di spicco con esperienze importanti alle spalle.

Paulo Fonseca

Profili e percorsi dei tecnici

Maurizio Sarri arriva con una reputazione consolidata grazie alle esperienze in Italia e in Inghilterra, dove ha avuto modo di dirigere anche alcuni attuali giocatori del Milan durante il suo periodo al Chelsea. D’altra parte, Thomas Tuchel si è dissociato recentemente dal Bayern Monaco dopo una stagione non all’altezza delle aspettative, benché il suo passato al Paris Saint-Germain e al Chelsea testimonino una carriera ricca di successi. Entrambi i tecnici portano con sé filosofie di gioco distinte e un bagaglio di esperienza internazionale che potrebbe arricchire il progetto milanista.

La partita decisiva

Tutte le speculazioni attuali convergono verso un punto di svolta chiave: il derby contro l’Inter. Questa partita non solo inciderà sulla classifica e sull’umore dei tifosi, ma potrebbe altresì segnare il destino di Paulo Fonseca sulla panchina milanista. La pressione è palpabile, e un esito negativo potrebbe accelerare le decisioni della dirigenza, spingendola a valutare con maggior concrezione le alternative disponibili.

