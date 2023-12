A San Siro, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Milan e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Milan e Frosinone si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Milan-Frosinone 3-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Iniziata la partita

7′ Si lotta in mezzo al campo, ma fino ad ora nessuna vera occasione

12′ Tiro Barrenechea. Tentativo dalla lunga distanza sporcata dalla difesa in uscita in calcio d’angolo

22′ Occasione Chukuwueze. Sugli sviluppi di calcio d’angolo respinta corta della difesa del Frosinone, il nigeriano prova la conclusione al volo, decisiva la deviazione della difesa a Turati probabilmente battuto

34′ Palo di Musah! Bella giocata di Jovic che mette il compagno davanti la porta, tiro in diagonale che però si stampa sul palo. L’azione però non è valida per fuorigioco

42′ GOL JOVIC. Azione di contropiede del Milan, il cross di Chukwueze è respinto male da Romagnoli che lascia lì il pallone, ne approfitta il serbo che con una conclusione al volo batte Turati da pochi passi

45′ Un minuto di recupero

45’+1 Finisce qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Via alla ripresa

50′ GOL PULISIC. Grande rilancio dalla difesa di Maginan, Pulisic controlla perfettamente e manda al bar la difesa avversaria prima di superare Turati con un pallonetto

57′ Tiro di Brescianini. Azione insistita del centrocampista che arriva fino al limite dell’area e calcia, tiro deviato in angolo

65′ Cerca ora di spingersi in avanti il Frosinone

74′ GOL TOMORI. Cross di Theo su corner battuto velocemente, sponda di Jovic per Tomori che anticipa tutti e insacca in porta

81′ GOL DI BRESCIANI. Direttamente da calcio di punizione da zona defilata il centrocampista soprende Maignan e firma il gol dell’ex

90′ Quattro minuti di recupero

90’+5 Finisce qui, vittoria per la formazione rossonera

Migliore in campo: a fine partita

Milan-Frosinone 3-1: risultato e tabellino

Reti: 42′ Jovic, 50′ Pulisic, 74′ Tomori, 82′ Brescianini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic; Jovic. All. Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea, Reinier; Soulè, Cuni, Ibrahimovic. All. Di Francesco.

