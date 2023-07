Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato della tournée rossonera negli USA. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Siamo qui perché gli Stati Uniti sono il più grande mercato sportivo al mondo, il soccer sta crescendo molto, è un mercato molto importante per noi. Abbiamo 16 fan club in Nord America, 13 in USA, due in California. Speriamo di accogliere molti fan. La nostra proprietà è americana, lavora con sport entertainment, media e cultura e Los Angeles è la capitale di tutto questo».

